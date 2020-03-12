العمليات المشتركة: بدأنا تحقيقاً كبيراً بهجوم التاجي ومصممون على معرفة الجناة

2020/03/12 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

باشرت قيادة عمليات المشتركة، اليوم الخميس، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق لمعرفة الجناة المسؤولين عن مهاجمة قاعدة التاجي العسكرية ومحاسبتهم.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن "قيادة عمليات المشتركة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، باشرت بفتح تحقيق كبير لمعرفة الجناة المسؤولين عن مهاجمة قاعدة التاجي وإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم مهما كانت شخصياتهم".

وأضاف أن "قيادة العمليات مصممة على معرفة الجناة، لأن هذه الأعمال تضر بعلاقات العراق ومصالحه لاسيما أن عصابات داعش تحاول معاودة نشاطها بعد استهدافها والقضاء عليها"، ، مبيناً أن "الجهود الاستخبارية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وكذلك الحشد الشعبي باشرت بالتحقيق وفي حال الحصول على معلومات سيتم تقديمها للقائد العام للقوات المسلحة".

يتبع.



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