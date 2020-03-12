الصحة تنشر بياناً بخصوص تصنيف كورونا ’’وباءً جامحاً’’ وتؤكد أن إجراءاتها تتناغم مع تعليمات الصحة العالمية

2020/03/12 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الصحة، الخميس (12 آذار 2020)، بيانا جديدا بشأن تصنيف فايروس كورونا في العراق، مبينة ان إجراءاتها تتناغم مع تعليمات الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الامر الديواني (55)، لسنة 2020)، ووزارة الصحة عملت طيلة الفترة الماضية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لضمان الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفايروس والسيطرة عليه على الرغم من التحديات وصعوبة الاجراءات المتبعة التي تتطلبها الازمة والتي ستنعكس بالتأكيد على حرية التنقل والعمل والسفر للمواطنين، وبكنها ضمن اطار اللوائح الصحية الدولية المعتمد من قبل الصحة العالمية للتعامل مع الاصاباتالوبائية".

واضاف البيان أن "وزارة الصحة تثمن الدور الكبير للمرجعية الدينية ومؤسسات الدولة كافة ودواوين الاوقاف ووسائل الاعلام والمواطنين كافة على الدعم والتفهم والاسناد للتعليمات والتوصيات الصادرة عن لجنة الامر الديواني لمكافحة وباء كورونا المستجد في العراق".

دعت الصحة، بحسب البيان "المواطنين، والجهات الحكومية، وغير الحكومية، الى اخذ الحيطة والحذر وتطبيق التوصيات الصادرة عن عن وزارة الصحة، ولجنة الامر الديواني (55) لعام 2020 بكل دقة، وعدم التهاون بها".

وحذرت من ان التهاون قد يؤدي الى كارثة صحية، لا تحمد عقباها، ويعرض المخالف الى العقوبات القانونية، استنادا الى قانون العقوبات العراقي رقم (111) وقانون الصحة العامة رقم (89).

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وقال الكرعاوي في حديث لـ(بغداد اليو

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