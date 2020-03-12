ايران ..اكثر من الف اصابة وعشرات الوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/03/12 | 13:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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