القضاء يوجه باتخاذ اجراءات قانونية ازاء الصيدليات والمذاخر المضاعفة لاسعار الكمامات ومواد التعقيم

2020/03/12 | 13:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى، الخميس، الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد ‏انتشار فيروس كورونا في العراق .‏وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس الادعاء ‏العام القاضي موفق محمود محمد اوعز الى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق اغلب الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات والادوية ‏ومواد التعقيم مستغلة تفشي فايروس كورونا في البلد".‏واضاف ان "التوجيه جاء بعدما تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ‏هذه الظاهرة"‏.

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