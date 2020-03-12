وزارة النقل في اقليم كوردستان تصدر تعليمات وتوجيهات للسائقين كافة

2020/03/12 | 13:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة النقل في اقليم كوردستان يوم الخميس توجيهات الى السائقين كافة ضمن التدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير النقل آنور جوهر في بيان اليوم، "لقد تم توجيه تعليمات من قبل وزارة النقل و الاتصالات في حكومة اقليم كوردستان خاصة بالوقاية من وباء كورونا المستجد لـ ١٩ مديرية تابعة للوزارة و عن طريقها لمديريات المحافظات في كوردستان.

واضاف ان التعليمات تتضمن توجيه سواق التكسي و الباصات و سيارات النقل عامة لاستخدام كل وسائل الوقاية و التعقيم اثناء عملهم و تعاملهم مع المواطنين.

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