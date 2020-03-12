23 سنة سجن لأشهر متحرش في أميركا

2020/03/12 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت محكمة في نيويورك اليوم حكما بالسجن 23 سنة على المتحرش بنجمات هوليوود، وهو المنتج السينمائي هارفي واينستين، البالغ 67 عاما، والذي سبق وأدانته هيئة محلفين الشهر الماضي في تهمتين اثنتين من 5 تهم موجهة إليه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.الهيئة التي كانت مكونة من 7 رجال و5 نساء، وجدته مذنبا بتهمتي الاعتداء الجنسي في 2006 […]

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