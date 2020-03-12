وزارة الصحة تدعو الى الحيطة والحذر وتحذر من كارثة صحية لا تحمد عقباها

2020/03/12 | 14:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة، الخميس، الى الحيطة والحذر بشأن فايروس كورونا، وفيما حذرت من كارثة صحية لا تحمد عقباها، دعت الى تجنب الحركة والتنقل بين المدن.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , انه “حرصا من وزارة الصحة العراقية على التواصل مع المواطنين واطلاعهم على اخر المستجدات فيما يخص وباء الكورونا المستجد (دو فید ۱۹)

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