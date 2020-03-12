المقاومة العراقية تنفي سقوط ضحايا من عناصرها في البوكمال + فيديو

2020/03/12 | 14:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.12 - نفت فصائل المقاومة العراقية سقوط ضحايا من عناصرها في الهجوم الأميركي على قواعدها على الحدود العراقية السورية والتي استعج...

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