ضمير مذنب (قصة قصيرة)

2020/03/12 | 14:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مجاهد منعثر منشد رأيت ضميراً عاصيا يهتك الحرمات يتوارى عن عيني كلما رأيته ! راقبته حاولت تجربة فعله، ارتكبت من حماقة ذنوبه, فابتليت .سألت خالق السماء أتحبني […]

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