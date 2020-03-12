أنغام تنفصل عن زوجها … بعد عام من زواج أثار خلافات كثيرة

2020/03/12 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية أنغام بعد زواج استمر لمدة عام.وكان جمهور الفنانين قد اكتشف وقوع الانفصال بينهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حينما توقف الثنائي عن متابعة بعضهما على تطبيق “إنستغرام”.بعدها، نشر الموزع الموسيقي كلمات تتمحور حول زوجته الأولى ووالدة طفليه، مما زاد التكهنات حول وقوع أزمة بينه […]

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