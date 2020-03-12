فريدة النقاش - الإفراج عن نوال السعداوي

2020/03/12 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدة_النقاش قضية للمناقشةالإفراج عن نوال السعداوي” لقد الهمتيني يا د.نوال لأكون نفسي حتى لو تطلب ذلك تحدي العالم بأسره ” هذا ما قالته طالبة أمريكية بعد لقاء تحدثت فيه ” نوال السعداوي” مع عدد من الطالبات والطلاب عن حياتها وكتاباتها، وكتب لها أحد الطلاب قائلا : ” أنت امرأة شجاعة، تملكين الجرأة للاختلاف وللافصاح عن ما تشعرين به، فأنت لا تمسكين لسانك، وهذا شيء جديد ” وترى طالبة أخرى شاركت......

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