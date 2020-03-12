ريال مدريد يعيد لاعبيه إلى منازلهم

2020/03/12 | 14:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد نادي #ريال_مدريد الإسباني كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم، بعد إصابة أحد لاعبيه بفيروس #كورونا.وذكرت صحيفة “إل موندو” الإسبانية أن النادي الملكي أعاد كل أعضاء […]

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