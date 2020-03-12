الانواء الجوية: العراق لن يتعرض لعاصفة ترابية وامطار يومي السبت والاحد

2020/03/12 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس، ان العراق سوف لن يتعرض لعاصفة ترابية، مبينة ان البلاد ستشهد تساقط امطار ليومي السبت والاحد المقبلين.وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف , ان “العراق لن يتعرض ليوم غد الجمعة وكما روجت اليه بعض المواقع لعاصفة ترابية وانما سيكون هناك تصاعد للغبار فقط مصحوبة بتساقط امطار خفيفة

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