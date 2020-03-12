رفع الكتل من ساحة الاحتفالات وشارع الزيتون ببغداد

2020/03/12 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت قيادة عمليات بغداد، الخميس، برفع الكتل الكونكريتية من ساحة الاحتفالات وشارع الزيتون بالعاصمة.وجاء ذلك من اجل التخفيف من الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة. واعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، امس الاربعاء، عن اعادة فتح شارع الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات وبالعكس اعتبارا من يوم غد الخميس.

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