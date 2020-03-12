كبير أطباء الصين: فيروس كورونا سيختفي في حزيران المقبل

2020/03/12 | 14:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية تشونغ ناشان، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، والذي صنف كوباء عالمي (جائحة)، بحلول شهر حزيران المقبل.

وقال تشونغ ناشان في مؤتمر صحفي، إن الكثير من الحالات المرضية القادمة إلى الصين هي لمرضى مصابين لكن لا تظهر عليهم الأعراض.

وأشار إلى أن معدلات انتقال العدوى بين المرضى الذين شفوا سابقا، منخفضة جدا.

يشار إلى أن عالم الوبائيات، توشونغ ناشان، من العلماء الذين ساهموا بشكل كبير في القضاء على فيروس السارس الذي اجتاح العالم في عام 2003، بحسب "رويترز".

وكان المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الصينية، مي فنغ، قال، اليوم الخميس، بأن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت.

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