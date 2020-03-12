2020/03/12 | 14:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إعلام وزارة الداخلية العراقية، الخميس، إلقاء القبض على أربعة عناصر في تنظيم "داعش" في الجانب الأيمن لمدينة الموصل أحدهم كان مقاتلاً في ما يسمى ب...

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