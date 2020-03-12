ابن توم هانكس يتحدث عن حالة والديه الصحية

2020/03/12 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تشيت هانكس، نجل الممثل والمخرج الأمريكي، توم هانكس، وضع والديه بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات تشيت هانكس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث توجه فيها إلى المعجبين بوالده وأكد لهم حقيقة إصابة والديه بفيروس كورونا المستجد.

وقال تشيت على إنستغرام: "إنهم ليسوا قلقين لكنهم يخضعون لجميع الإجراءات الطبية اللازمة".

وأضاف قائلا: "لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو للقلق".

وكشف الممثل والمخرج الأمريكي في هوليوود، توم هانكس يوم أمس الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع زوجته خلال وجودهما في دولة أستراليا.

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