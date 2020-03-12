الموانئ العراقية تؤكد استمرار عمليات الشحن والتفريغ للبضائع والمواد الغذائية

2020/03/12 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت شركة الموانئ العراقية، اليوم الخميس، عن استمرارعمليات الشحن والتفريغ ونقل البضائع والمواد الغذائية للسوق المحلية بانسيباية عالية.

وقال مسؤول إعلام الموانئ علاء عسكر في بيان تلقته "الغد برس"، إن "معدلات وصول البواخر بمختلف البضائع والمواد الغذائية من الدول غير المحظور التعامل مع موانئها مستمرة وفقاً لتعليمات خلية الأزمة لتفادي انتقال فيروس كورونا".

وأكد أن "استقرار معدل حجم الاستيرادات للمواد الغذائية وعمليات التفريغ والشحن عن معدلها الاعتيادي، تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ومدير عام المواني بضرورة تسهيل إنجاز عمليات التفريغ والشحن بمعدلات قياسية".

وأشار إلى "وجود كميات كبيرة من مختلف السلع والمواد الغذائية على أرصفة مواني أم قصر وخور الزبير وأبي فلوس عائدة إلى وزارة التجارة والقطاع الخاص"، داعياً إلى الإسراع بنقلها للمخازن وللأسواق المحلية بغية تفادي الغرامات عن التاخير، فضلاً عن توفير مساحات خزينة إضافية وعدم إشغال الأرصفة بتكدسها لفترة طويلة.

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