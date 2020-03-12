حزب عراقي يدعو الحكومة للتحلي بالشجاعة وكشف منفذي قصف التاجي

2020/03/12 | 14:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي يوم الخميس الحكومة العراقية “بالتحلي بالشجاعة” والكشف عن الجهات التي تتعمد تكرار إستهداف مقرات التحالف الدولي في العراق وبغداد بشكلٍّ خاص .وذكر الكربولي في بيان اليوم؛ أن تصعيد المواجهة في العراق و المنطقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعبه بالدرجة الأولى وسينعكس سلباً بنفس الوقت على شعوب المنطقة […]

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