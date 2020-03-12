الاقتصاد النيابية تطالب الحكومة باتخاذ جملة اجراءات وقرارات تخص الازمة المالية

2020/03/12 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بقلق بالغ تدني اسعار بيع النفط ، مطالبة الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية تلوح بالافق سيكون تأثيرها قويا على الاقتصاد العراقي في […]

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