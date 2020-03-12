كورونا توقف دوري الكرة الاسباني (اللاليغا)

2020/03/12 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أفادت إذاعة “كادينا سير” بإيقاف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.وكان الاتحاد الاسباني قد قرر بشكل رسمي إيقاف الدرجتين الأولى والثانية في وقت سابق.وتشير العديد من التقارير أيضا إلى احتمالات بتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا، ويتوقع لاعبو ريال مدريد في أن مواجهتهم مع مانشستر سيتي في البطولة لن […]

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