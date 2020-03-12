2020/03/12 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب المستقل باسم خشان، إن الكتل والأحزاب السياسية تتحرك شكليا بحجة حل ازمة تشكيل الحكومة وان السعي الحقيقي لإيجاد مخرج غير موجود.

وقال خشان في تصريح إن الطبقة السياسية امام خيارين أولهما تكليف شخص من داخل الأحزاب لرئاسة الوزراء، وبالنتيجة يكون هناك تقاسم للوزارات حسب الحصص السابقة، أو اجراء تعديل بسيط على قواعد المحاصصة، مبينا أن الأحزاب تعمل حاليا على إعادة تدوير الأسماء وهذا أسوء من الخيار الأول.

وأشار خشان الى ان ما تطرحه الكتل السياسية في الوقت الراهن من حلول تتضارب مع مصالح وإرادة الشعب ومطالب المتظاهرين.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: الأحزاب السياسية تتحرك شكليا بحجة إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان: الأحزاب السياسية تتحرك شكليا بحجة إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).