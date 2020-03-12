سفارات العراق في 4 دول تجهز غرفة عمليات لاستقبال المشتبه بإصابتهم بكورونا

2020/03/12 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سفراء أربع دول، قيامهم بتجهيز غرف عمليات لاستقبال الحالات المشتبه بها للجالية واجلائهم من المناطق الموبوءة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لمجلس النواب حسن الكعبي، ان الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع سفراء العراق في الصين وايطاليا وإيران وروسيا ودعاهم الى ضرورة ايلاء اهتمام بالغ وعاجل بموضوع التواصل مع الجاليات العراقية واجلائهم من المناطق الموبوءة، والتحرك نحو اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة وتوفير الاماكن والمستلزمات الطبية الكفيلة بإبعادهم عن دائرة الخطر، لافتا الى اهمية التنسيق مع الحكومة المركزية في حال رغبتهم بالعودة الى ارض الوطن بسلام وامان.

بدورهم اكد السفراء قيامهم بتجهيز غرف عمليات لاستقبال الحالات المشتبه بها للجالية واجلائهم من المناطق الموبوءة.

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