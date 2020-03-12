نيجيرفان البارزاني يدين هجوم التاجي ويطالب بتقديم منفذيه الى القضاء

2020/03/12 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بشدة الهجوم الذي استهدف قوات التحالف الدولي بقاعدة التاجي العسكرية في بغداد.

وأكد البارزاني في بيان أن هذا الهجوم سابقة خطيرة تضر بمصالح العراق وتعرض الوضع في البلد لخطر كبير، خاصة وأن الإرهاب مازال يشكل تهديداً حقيقياً ولا يزال داعش يمثل تهديداً جدياً لأمن العراق والمنطقة، مبينا أن القضاء على الإرهابيين يتطلب التعاون مع التحالف الدولي لمنع عودته.

وطالب البارزاني الجهات المسؤولة بتعقب منفذي الهجوم وتقديمهم للقضاء والعمل على عدم تكرار هذه الهجمات والأعمال العدوانية التي تؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

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