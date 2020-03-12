معتقلات مقتدى الدكتاتور القمعية .. الاساءة لآل الصدر وعقوبة الاغتصاب والاعدام

2020/03/12 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري بعد عام 2003 تحول العراق الى معتقل كبيرتديره المليشيات واالعصابات الاجرامية التي يتزعمها المجرم مقتدى الصدر من اجل طمس هوية هذا الوطن ورهن مصيره بيده وصادر عنوان الدولة...أكمل القراءة ←

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