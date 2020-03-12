بيان آذار العراقي ومسلسل الآلام الطويل

2020/03/12 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي إن مشكلة كثيرين من العراقيين أنهم حين يحبون يغضبون، بشمم وإباء، حين تنسب لحبيبهم منقصة، وحين يكرهون لا يقبلون، قطعيا، بأن تذكر لمن كرهوا أي فضل أو فضيلة.وعليه...أكمل القراءة ←

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