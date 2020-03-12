اختراع جديد .. مواجهة الأزمة بالأزمات

2020/03/12 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: باسل عباس خضير الأزمة بمفهومها البسيط ، هي عبارة عن ظرف طارئ او غير اعتيادي يخالف المألوف مما يتطلب إتباع إجراءات استثنائية او غير مسبوقة لمواجهة تأثيراتها وتداعياتها لتقليل...أكمل القراءة ←

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