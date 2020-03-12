إيقاف منافسات الدوري الإسباني بسبب كورونا

2020/03/12 | 14:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الخميس، تأجيل كل مباريات المسابقة لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.وقالت رابطة الليجا في بيان لها: “بالنظر إلى الظروف المعروفة هذا الصباح، والحجر الصحي في ريال مدريد بعد إصابة لاعب سلة في النادي، رأت الرابطة أن الظروف الحالية تستدعي مواصلة المرحلة التالية من بروتوكول

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