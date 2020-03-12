ريال مدريد يقرر إخضاع لاعبيه لحجر صحي بسبب كورونا

2020/03/12 | 14:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، إخضاع لاعبي كرة القدم وكرة السلة لحجر صحي بعد تأكد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفايروس كورونا.وذكرت قناة “الجزيرة” في خبر عاجل تابعته السومرية نيوز، أن “فريق ريال مدريد يقرر إخضاع لاعبي كرة القدم وكرة السلة لحجر صحي بعد تأكد إصابة أحد لاعبي السلة بفيروس كورونا”.وأعلنت منظمة

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