بارزاني يبحث في اجتماع مع وفد امريكي اخر المستجدات بينها هجوم التآجي

2020/03/12 | 14:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستانيوم الخميس في أربيل السيد وليام روبوك نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي وكبير مستشاري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ان الجانبين بحثا "آخر المستجدات على الساحة العراقية وهجوم الليلة الماضية على قوات التحالف الدولي في معسكر التاجي ببغداد، وأحدث التطورات السياسية في العراق ومساعي اختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة الاتحادية العراقية، وعلاقات أربيل – بغداد، وتطورات انتشار فیروس كورونا في العراق وإقليم كوردستان والاستعدادات والخطوات المتبعة لمواجهته والحد من انتشاره.

واضاف البيان انه تم تداول مخاطر عودة داعش للظهور وأهمية استمرار دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان في مجابهته، والمسألة السورية والتطورات العسكرية في الساحة السورية، وأوضاع الكورد في سوريا وجهود التقريب بين الأطراف الكوردية السورية، وأكد الجانبان على دعم هذه الجهود.

وادانت كل من رئاسة وحكومة الاقليم في وقت سابق من اليوم الهجوم على معسكر التاجي الذي يستضيف قوات التحالف الدولي.

وأعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ان ثلاثة من عناصر قواته قتلوا على الاقل فيما اصيب 12 اخرون بجروح بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت الأربعاء، سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي يضم قوات أميركية.



وهذا الهجوم هو الثاني والعشرين منذ نهاية أكتوبر ( تشرين الأول) ضدّ مصالح أميركية في العراق.



ولم يحدد التحالف جنسيات الجرحى.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية التي تأوي قوات التحالف الدولي.

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