مدير صحة الكرخ: هيأنا ظروفاً للمحجورين بكورونا تشمل حتى الانترنت وأرصدة الهاتف والطعام ’’الدلفري’’

2020/03/12 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الخميس (12 آذار 2020)، أن دائرته هيأت كافة الظروف التي يحتاجها المحجورون، في مستشفياتنا بسبب كورونا، مشيراً إلى توفير الانترنت وأرصدة الهاتف، والطعام ’’الدلفري’’.

وقال الحجامي خلال المؤتمر التحضيري، لمكافحة فايروس كورونا، والذي عقد في بغداد، إن "دائرة صحة الكرخ، وفرت جميع المستلزمات التي يحتاجها المصابون بكورونا، أو الذين تم حجرهم بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفايروس".

وأضاف، أن "الدائرة وفرت للمحجورين في المستشفى كل وسائل الراحة، بما فيها البلاي ستيشن والانترنت والطعام الدليفري للشخص المريض اذا طلب طعاماً".

وأوضح الحجامي، أن "الحد من انتشار كورونا يعتمد على المواطن ووعيه هو الأساس، والالتزام بقرارات خلية الازمة واجب"، داعياً إلى "عدم الخروج من المنزل، وكذلك عدم التنقل بين الكرخ والرصافة إلا للضرورة، وكذلك المحافظات ايضاً لمنع انتشار الفايروس".

فيما طالب "الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض ولديهم تخوف من القدوم الى المستشفى، كونهم يخشون من الحجر، إلى التوجه للمستشفيات، لأنها مؤهلة بالشكل الصحيح".

وتابع الحجامي، أن "حصول بعض الوفيات، بسبب أن المريض يصل الى مرحلة صعبة من المرض، أو ان ينفي قدومه من دولة أخرى ينتشر فيها الفايروس، وهذا يؤدي الى إمكانية خسران وفقدان حياته".

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام دائرة صحة الرصافة في بغداد، عبد الغني الساعدي، الخميس (12 آذار 2020)، تماثل أربع حالات مصابة بفيروس كورونا للشفاء واخراجهم بعد اعادة الفحوصات ولعدة مرات وثبت تماثلهم للشفاء من الفيروس.

وقال الساعدي في بيان تلقته

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس (11 آذار 2020)، عن 1075 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في إيران خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان، إنه "تم تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 75 حال

بغداد اليوم-بغداد

أوعز رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس (11 آذار 2020)، بتكثيف جهود حملة الوقاية من فايروس كورونا، وتوسيع حملتها التي اُطلق عليها "حملة وعي".

وقال الفياض في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رسالة الارشاد وا

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