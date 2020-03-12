الاختطاف ..الاغتيال ..تحت عباءة السلطة !

2020/03/12 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي مع كل الأساليب الفاشية للسلطة الحاكمة ومن في ركابها من الميليشيات بكل تلاوينها واشكالها ومضامينها ، في مواجهة حركة الاحتجاجات الشعبية ، استرجعت أحزاب الاسلام السياسي التراث الصدامي...أكمل القراءة ←

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