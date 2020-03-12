شاهد : الأردن.. وزيرا الصحة والأوقاف في مشهد تمثيلي للتوعية حول “كورونا”

2020/03/12 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قام وزير الصحة الأردني سعد جابر، وبمشاركة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني محمد الخلايلة، بمشهد تمثيلي للتوعية بشأن كورونا، وسط انتشار الفايروس ومايشكله من تهديد للعالم.

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