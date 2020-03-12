مجلس النواب يصدر 8 توصيات للحكومة لتجنب مخاطر ازمة اقتصادية عالمية

2020/03/12 | 15:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يوم الخميس الحكومة العراقية على تطبيق توصيات وقرارات تجنب البلاد مخاطر ازمة اقتصادية عالمية تلوح في الافق بعد انهيار اسعار النفط وتفشي فيروس في معظم بلدان العالم.وقالت اللحنة في بيان اليوم، انها بقلق بالغ تدني اسعار بيع النفط وتطلب من الحكومة اخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ازمة اقتصادية عالمية […]

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