ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في اسرائيل

2020/03/12 | 15:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة 18 شخصًا آخرين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 100 حالة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم نقل 91 مصابًا على الأقل إلى المستشفى وجار العمل على نقل حالة إصابة جديدة، بينما يخضع خمسة آخرين إلى حجر صحي في المنزل وتعافى ثلاثة آخرين من المرض".

وأضافت أن "مصابين اثنين حالتهما خطيرة، وثلاثة آخرين حالتهم متوسطة، بينما تأثر الباقون بشكل طفيف من المرض".

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