نيجيرفان بارزاني يبحث وحدة الصف الكوردي بسوريا مع وفد امريكي

2020/03/12 | 15:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني ووليم روباك

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