2020/03/12 | 15:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن فيروس كورونا وعلى الرغم من تحوله إلى وباء عالمي يمكن السيطرة عليه، إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : يمكن السيطرة على فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية : يمكن السيطرة على فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).