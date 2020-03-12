النمسا تسجل اول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/12 | 15:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت السلطات الصحية النمساوية، الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

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