الصحة العالمية تبدد التطمينات: مخطئ من يعتقد أن كورونا سيختفي خلال الصيف

2020/03/12 | 15:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقالت منظمة الصحة العالمية، إنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفيروس كورونا المستجد سيختفي خلال فصل الصيف كما لو كان مجرد إنفلونزا.وأشارت المنظمة أن الاعتقاد بأن الفيروس سيختفي بحلول الصيف هو "أمل زائف".ذكرت المنظمة أن الدول عليها أن تتعاون في مكافحة الفيروس بدلا من فرض قيود سفر على بعضها البعض.وقال مايك ريان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، "من المهم للغاية أن يفهم الأشخاص أن هذه القيود لا تساعد (في تحسين الوضع)"، وجاء تصريحه بعد أن فرضت كل من اليابان وكوريا الجنوبية قيودا على منح مواطني الدولة الأخرى تأشيرات الدخول.وأكد ريان أنه لا ينبغي فرض قيود على السفر إلا بعد دراسة متأنية تستند إلى حقائق علمية، ويجب ألا تستمر القيود لفترات طويلة مطلقا.وذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن: "الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الفيروس هي تكاتفنا"، مضيفا أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم يقترب من 100 ألف حالة.وحذرت المنظمة من أن "قائمة طويلة" من البلدان لا تفعل ما يكفي لمحاربة الفيروس كورونا.وقال أدهانوم "هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار" لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

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