محسن ابو رمضان - كورونا وترامب النزعة العنصرية

2020/03/12 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان كورونا وترامب والنزعة العنصرية .لعبت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب دورا سلبيا باتجاه تقويض منظومة مبادئ حقوق الإنسان التي أسست علي خلفية انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس هيئة الامم المتحدة بالاستناد الي الاعلان العالمي لحقوق الانسان.وبدلا من الاتفاق علي اسس تضمن السلم والأمن الدوليين بالارتكاز الي ما توصل لة العقل البشري كنتاج لصراعات طويلة ومريرة راح ضحيتها ملايين البشر وذلك ب......

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