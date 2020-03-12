2020/03/12 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور الأرعن...الأرعن مدعو إلى بروكسل!!ََ!...دول الاتحاد الأوروبي تدعو رجب طيب آردوغان إلى بــروكــســل Bruxelles...مركز برلمانها وممثلي إدارة هذا الاتحاد...لأنه أرعــنــا مخيفا ...يغضب يهدد..يطلق ألاف اللاجئين من عشرات الجنسيات (وليس سوريين فقط) باتجاه دول الاتحاد الأوروبي..المشغولة كليا بوباء ومخلفات هذا الـوباء المسمى CORONAVIRUS والتي أغلقت حدودها لمجابهة انتشار هذا الوباء..بالإضافة أن أ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - الأرعن... الأرعن مدعو إلى بروكسل!!!...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - الأرعن... الأرعن مدعو إلى بروكسل!!!...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).