فاطمة الفلاحي - فعل التحرّر الكتابي حوارنا مع الناقد والشاعر والمترجم عبد الستار نور علي- الحلقة الأولى من - المشروع المعرفيّ الحداثيّ -في بؤرة ضوء

2020/03/12 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي أول معصم الليل تتوالى شهقات قلبه النابض بالشعر، فقد باغتنا بــــجنون "رقصَ الحبُّ" ونزف النغـم في عروق"شرخٌ على القلبِ" بين الدهر والحلم .و"قصيدة تائهة" تغتال أنفاسي وهي تضلُّ طريقها في "المنافي" لتحطَّ على قارعة قلب"الشاعر العاشق"، كان ذلك في " يوميات مدينة" حيث "الساحات ملأى بالخيل وأزهار الشوق" و"هند" تملي علينا بــــ"وصايا داخلية" قائلةً: "ولّى الشبابُ!؟ فلا!"و"يا.....حمد"، "أنا مغرمٌ......

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