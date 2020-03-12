اجراءات قانونية بحق الصيدليات والمذاخر التي ضاعفت اسعار الكمامات ومواد التعقيم

2020/03/12 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجه الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصيدليات والمذاخر التي رفعت الأسعار المواد الطبية بعد انتشار فايروس كورونا في العراق .وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن :رئيس الادعاء العام القاضي موفق محمود محمد اوعز الى الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اغلب الصيدليات […]

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