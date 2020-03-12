بث روح جديدة في التنمية المستدامة

2020/03/12 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا إن فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتوقع نتائج مختلفة هو ما أسماه ألبرت أينشتاين بالجنون.ورفض أن يؤمن بفكرة عدم القدرة على التنبؤ المتأصلة في العالم.كما تساءل عما إذا كان العام ما دون الذرة مجنون أم خفي؟ ما وصفه اينشتاين بالجنون قد ينطبق بصورة […]

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