وزارة الصحة: عقوبات قانونية بحق المخالف لتوصيات خلية الأزمة

2020/03/12 | 15:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، المخالف لتوصيات خلية الأزمة الخاصة لمواجهة فيروس كورونابعقوبات قانونية.ونشرت الصحة بياناً تلقته وكالة صدى، دعت فيه المواطنين والجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى أخذ الحيطة والحذر وتطبيق التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة، ولجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020 بكل دقة، وعدم التهاون بها.وحذرت من أن التهاون قد يؤدي

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