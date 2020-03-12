كورونا يواصل حصد الأرواح في إيران.. 75 وفاة جديدة

2020/03/12 | 15:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الخميس، تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 429.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جاهانبور في مؤتمر صحفي، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع إلى 10075 بعد تسجيل 1075 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف بالقول، إنه تم تسجيل 75 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 429، منوهاً إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 3276 حالة.

وتعد إيران من أكثر بلدان الشرق الأوسط تسجيلاً للإصابات والوفيات جراء الفيروس.

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