الصحة تحذر العراقيين من

2020/03/12 | 15:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية، الأربعاء 11 آذار/مارس، فيروس كورونا، وباءً عالميًا، حذرت وزارة الصحة العراقية، المواطنين من كارثة صحية لا تحمد عقباها، في حال التهاون بالإجراءات الحكومية، كما توعدت المخالفين بعقوبات قانونية استنادًا إلى قانون العقوبات العراقي رقم (111) وقانون الصحة العامة رقم (89).

ذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "لجنة الأمر الديواني (55)، لسنة 2020، ووزارة الصحة عملت طيلة الفترة الماضية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول الصديقة لضمان الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، والسيطرة عليه على الرغم من التحديات وصعوبة الإجراءات المتبعة التي تتطلبها الأزمة والتي ستنعكس بالتأكيد على حرية التنقل والعمل والسفر للمواطنين".

وثمنت وزارة الصحة ما وصفته بـ"الدور الكبير للمرجعية الدينية ومؤسسات الدولة كافة ودواوين الأوقاف ووسائل الإعلام، والمواطنين كافة على الدعم والتفهم والإسناد للتعليمات والتوصيات الصادرة عن لجنة الأمر الديواني لمكافحة وباء كورونا المستجد في العراق"، وفقًا للبيان.

وطالبت الوزارة، بحسب البيان، المواطنين، والجهات الحكومية، وغير الحكومية، بـ"أخذ الحيطة والحذر وتطبيق التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة، ولجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020 بكل دقة، وعدم التهاون بها".

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