نائب يطالب بإلغاء الأجور للدراسة المسائية والتعليم الموازي للعام الحالي

2020/03/12 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عن تحالف سائرون إيناس ناجي كاظم المكصوصي، اليوم الخميس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء الأجور للدراسة المسائية والتعليم الموازي للعام الدراسي(٢٠١٩_٢٠٢٠).

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