2020/03/12 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت أسعار المعكرونة في العاصمة التركية أنقرة ارتفاعاً مع اعلان وزير الصحة التركي اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا.وذكرت صحيفة هبرلا وفق ما ترجمته نيوترك بوست أن الباعة استغلوا اقبال الناس على شراء المعكرونة ورفعوا أسعاره.وأكد بيان صادر عن موقع التجارة الألكترونية أن هذه الأسعار المتداولة غير صحيحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. كورونا يرفع أسعار المعكرونا!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. كورونا يرفع أسعار المعكرونا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).