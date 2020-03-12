لندن تنتظر تحركاً عراقياً بشأن هجوم التاجي

2020/03/12 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت بريطانيا يوم الخميس السلطات العراقية باتخاذ تحرك لمحاسبة المسؤولين عن هجوم صاروخي في العراق أسفر عن مقتل بريطاني وعسكريين أمريكيين اثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، "ينبغي أن نعثر على المسؤولين..



أرحب بدعوة الرئيس العراقي لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة..



لكن لابد أن نرى تحركا".

وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء أمس الأربعاء واتفق معه على أن من الضروري "التصدي لهذه الأعمال المروعة".

وتعرض معسكر التاجي شمالي بغداد الأربعاء إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي وآخر بريطاني، فضلا عن إصابة 12 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن "البنتاغون".

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